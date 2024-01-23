Adana'da baklava kutusundan uyuşturucu çıktı

İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda İncirlik uygulama alanında şüphelendiği otomobili durdurdu.
Polis, narkotik dedektör köpeği “Hulk” ile araç etrafında ve içerisinde arama yaptı. “Hulk”, poşetlerin içerisinde bulunan baklava kutularına tepki verdi.
4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bunu üzerine polisler tarafından açılan baklava kutularının birinde 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ahmet M. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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