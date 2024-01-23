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Adana'da baklava kutusundan uyuşturucu çıktı

Adana'da baklava kutusundan uyuşturucu çıktı Narkotik polisinin otoyolda takibe alıp uygulama noktasında durdurduğu otomobilde eğitimli köpek Hulk ile yapılan aramada, baklava kutularında 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ahmet M., tutuklandı.