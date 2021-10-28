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    Adana’da balçığa saplanan köpek, can çekişirken kurtarıldı

    Çukurova’da Adnan Menderes Gölü üzerinde balçığa saplanan köpek, can çekişirken bulundu. Köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 09:50
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    Adana’da balçığa saplanan köpek, can çekişirken kurtarıldı

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Gölü’nde balçığa saplanan köpek, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

    Köpek, gölde temizlik yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından can çekişirken bulundu.

    Ekipler, köpeği kurtarabilmek için harekete geçti.

    BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

    Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan köpek, özenle temizlendikten sonra hayvan barınağına teslim edildi.

    Adana’da balçığa saplanan köpek, can çekişirken kurtarıldı VİDEO

    Adana’da balçığa saplanan köpek, can çekişirken kurtarıldı #1

    Adana’da balçığa saplanan köpek, can çekişirken kurtarıldı #2

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