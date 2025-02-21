Adana'da balkondan ateş edip kendini eve kilitleyen polisi emniyet müdürü ikna etti

İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde gergin bir olay yaşandı. Şevkiye Mahallesi, Şehit Şefik Uçak Sokak’taki bir binanın 10. katında, Feke ilçesinde görevli polis memuru S.K., işten döndükten sonra evinde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak havaya 3 el ateş açtı. Ardından komşusuna ambulans ve polis çağırmasını söyleyen S.K., çevredekileri alarma geçirdi.

ADANA EMNİYE MÜDÜRÜ, POLİSİ İKNA ETTİ

Olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk olarak Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, ardından özel harekat polisleri olay yerine yönlendirildi.

Polis memuru, kapıyı açmayı reddedip sadece Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile görüşmek istedi.

Arıkan, kısa süre içinde olay yerine gelerek, sakinleştirici yaklaşımıyla S.K.'yı ikna etti ve kriz sona erdi.