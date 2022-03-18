Adana’da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Son 3 ayda yağan yağışlar ve eriyen kar nedeniyle Adana’da barajlardaki su seviyesi yükseldi. Baraj kapakları açılarak, aylardır su verilmeyen Seyhan Nehri’ne su verildi.

Adana’da, yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesi gözle görülür seviyelerde düştü.

Sular, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Aralık ayında başlayan, ocak ve şubat aylarında devam eden yağışlar barajlara can suyu oldu.

Torosların zirvesinde biriken karlarında erimesiyle barajların doluluk oranları da aniden yükseldi.

DOLULUK ORANLARI

Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre şubat ayında Seyhan Baraj Gölü’ndeki doluluk oranı yüzde 36 ölçülürken, bu oran mart ayında yüzde 86’ya çıktı. Çatalan Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 68’den yüzde 97’ye yükseldi.

Nergizlik Barajı yüzde 13’ten yüzde 66’ya, Kozan Barajı yüzde 17’den yüzde 48’e, Yedigöze Barajı’nda yüzde 70’ten yüzde 99’a yükseldi.

KAPAKLAR AÇILDI

Barajların dolmasıyla kurak alanlar tamamen suyla doldu.

Baraj kapakları açılarak, aylardır su verilmeyen Seyhan Nehri’ne sular verildi.