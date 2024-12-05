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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde simit üretimi yapılan bir fırında feci bir olay yaşandı.

Fırında çalışan bir kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü.

Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.