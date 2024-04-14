Adana'da bayram ziyaretinden dönen küçük çocuğa köpek saldırdı Adana'da annesiyle bayram gezmesinden dönerken 4 yaşındaki kız çocuğu Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Seyhan polisleri köpeğin sahibi ve köpeği gezdiren kişiyi gözaltına aldı.

İHA

Adana'da 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bayram ziyaretinden dönen çocuğa köpek saldırdı

Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği bulmak ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.’ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.’yi gözaltına aldı.

Köpek bulundu: 2 kişi gözaltına alındı

Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.’ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.’yi da gözaltına aldı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)