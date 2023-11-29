Adana'da bazaya kalaşnikof saklayan şüpheli tutuklandı İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede yatak bazasına gizlenmiş Kalaşnikof piyade tüfeği, giysi dolabında ise av tüfeği ve tabanca ele geçirdi. Sorgusunda, silahların bir süre önce arkadaşına ait olduğunu öne süren şahıs cezaevine gönderildi.

DHA

İlginç olayların şehri Adana'da polis ekipleri yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Serhat Y.'nin evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu bilgisi aldı.

Polis, apartman dairesine düzenlediği operasyonda, evde arama yaptı.

Ele geçirilenler

Bu sırada yatağın bazasına gizlenmiş uzun namlulu Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjörü, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile silahlara ait 73 dolu fişek ele geçirildi.

Operasyonda silahları bulunduran Serhat Y. ile kardeşi Sercan Y. gözaltına alındı.

'Arkadaşıma ait'

Polis merkezine götürülen şüpheliler, sorgularında silahların kendilerine değil, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tutuklanan A.N.'ye ait olduğunu öne sürdü.

Tutuklandı

'Kasten yaralama' suçundan kayıtları bulunduğu belirtilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Serhat Y., tutuklandı, Sercan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)