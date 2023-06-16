Adana'da belediye otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Ekiz (25) hayatını kaybederken, arkasındaki arkadaşı yaralandı.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana gelen olayda, Oğuzhan Ekiz yönetimindeki 01 AIJ 371 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hakan Duman’ın kullandığı 01 AAZ 116 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Ekiz ve beraber yolculuk yaptığı arkadaşı Burak Oldaç yola savruldu.

Olay anında can verdi

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Oğuzhan Ekiz’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Oldaç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiz’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.