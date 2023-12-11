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Adana'da bıçaklanan adamın yardımına koşan olmadı

Adana'da bıçaklanan adamın yardımına koşan olmadı Adana’da sokak ortasında bıçaklanan adam, yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Hiç kimsenin durmadığı o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.