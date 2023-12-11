İHA
Adana'da gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimse durmadı...
Bıçaklanan şahsı ise bir vatandaş kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı.
Bu sırada bıçaklanan şahıs, yoldan geçen araçlara el kaldırarak kendisinin hastaneye götürülmesini istedi ancak hiçbir araç, yaralı adam için durmadı.
Ambulans gelip götürdü
Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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