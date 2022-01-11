Adana'da bıçaklarla yürüyen Suriyeli 20 kişiye sınır dışı kararı

Kendilerini 515 Halimi olarak tanıtan aşiret grupları arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavganın ardından 20 kişi gözaltına alındı. Suriyeli şahıslar, sınır dışı edilecek.

Adana'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grup, sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdü.

Büyük tepkiye neden olan yürüyüş, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

5 FARKLI ARAP MİLLİYETÇİSİ AŞİRETİN KAVGASI

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.

Adana'da bıçaklarla yürüyen Suriyeli 20 kişiye sınır dışı VİDEO ARŞİV



20 SURİYELİYE SINIR DIŞI

Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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