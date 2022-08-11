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    Adana’da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu

    Mersin’e gitme gerekçesi ile 3 çocuğunu çalıştığı kebapçıya bırakıp boşandığı eşinin geleceğini söyleyen Nurcan Kaymaz’a bir daha ulaşılamadı. Polis, çocukları korumaya aldı.
    • 11.08.2022 - 10:21
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    Adana’da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu

    Adana’nın Seyhan ilçesinde bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Nurcan Kaymaz (30), 6 yıl önce Sabahattin Darende (32) ile boşanınca çocuklarını kebapçıda çalışarak büyüttü.

    Kaymaz, dün öğle saatlerinde Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarını çalıştığı kebapçıya bıraktı. DHA’nın haberine göre; Kaymaz çocuklarına, "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım." derken, iş yeri sahibi Şaban Erkek'e, "Çocuklarıma iyi bak, babaları gelip alacak." deyip ortadan kayboldu.

    Ne anne ne baba ortada

    Şaban Erkek, çocukların babası Sabahattin Darende'ye ulaşamayınca, polise ihbarda bulundu. İş yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ailesine ulaşamadı.

    Ağlayan çocukları, polis sakinleştirdi

    Polis, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Korumaya alınan çocuklar, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilirken de ağladı.

    Adana’da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu #1

    “Çantalarıyla birlikte getirip benim yanıma bıraktı”

    Şaban Erkek, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Bugün çantalarıyla birlikte getirip benim yanıma bıraktı. Çocukları babalarının alacağını söyleyip gitti ancak telefonuna ulaşamadım. Ben de polise haber verdim. Anneleri daha önce yanımda çalışıyordu, onu da aradım, ulaşamadım. Mersin'e gideceğini söyledi."

    Adana’da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu #2

    Adana’da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu #3


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