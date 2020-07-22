Dolar
6.8316
0.1627%
Euro
7.8828
0.2352%
Altın
1856.06
0.7736%
Borsa
118042
0%
G. Altın
407.72
0.9685%
Bitcoin
63957.46
-0.2791%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Adana'da bir araç yanarak kül oldu

    Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki araç içerisinde bulunan çakmaklıktan çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 06:56
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 06:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bir araç yanarak kül oldu

    Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde meydana gelen olayda,  Ramazan Gürbüz idaresinde otomobil seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi.

    Sürücü Ramazan Gürbüz aracı durdurarak aşağı inip yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Adana'da bir araç yanarak kül oldu #1

    EKİPLER ÇAKMAKLIKTAN ÇIKTIĞINI BELİRLEDİ

    Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

    İtfaiye ekipleri araçta yaptığı ilk incelemede yangının çakmaklıktan çıktığını belirledi.

    Adana'da bir araç yanarak kül oldu VİDEO


    Adana'da bir araç yanarak kül oldu #2

    Adana'da bir araç yanarak kül oldu #3

    Görüş Bildir