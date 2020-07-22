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- Adana'da bir araç yanarak kül oldu
Adana'da bir araç yanarak kül oldu
Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki araç içerisinde bulunan çakmaklıktan çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 22.07.2020 - 06:56
- Güncelleme : 22.07.2020 - 06:56
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan Gürbüz idaresinde otomobil seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi.
Sürücü Ramazan Gürbüz aracı durdurarak aşağı inip yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.
EKİPLER ÇAKMAKLIKTAN ÇIKTIĞINI BELİRLEDİ
Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri araçta yaptığı ilk incelemede yangının çakmaklıktan çıktığını belirledi.
Adana'da bir araç yanarak kül oldu VİDEO