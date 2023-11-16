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Adana'da bir ay içerisinde 3 ayrı motosikleti çalan hırsız tutuklandı

Adana'da bir ay içerisinde 3 ayrı motosikleti çalan hırsız tutuklandı Seyhan ilçesinde bir ayda 3 kez motosiklet hırsızlığı yaşanması sonrası ekipler harekete geçti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda motosikletlerin aynı kişi tarafından çalındığı öğrenildi.