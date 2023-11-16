Adana'nın Seyhan ilçesinde ekim ayı içerisinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili harekete geçti.
Hırsızlık vakalarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi.
Tüm motorlar aynı kişi tarafından çalınmış
Görüntülerde motosikletlerin hepsinin aynı kişi tarafından çalındığı görüldü.
Çalınan motosikletlerin gidon kilitlerinin kırıldığı ve araçların bu yolla çalıştırıldığı öğrenildi.
Polislerin soruşturmaları sonucunda, hırsızlığı yapan şüphelinin Onur M. adında 27 yaşında bir genç olduğu ortaya çıktı.
Motorlardan biri evin bahçesinden çıktı
Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramada, çalınan motosikletlerden biri evin bahçesinde bulundu.
Öte yandan Onur M.'ye yardım ettiği belirlenen bir kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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