Adana'da bir baba kaçan kızını arıyor! 6 gündür yok 18 yaşındaki kızını ve arkadaşını arayan baba Doğan Gök, "Derbeder durumdayız. Hayatından endişe ediyoruz. Annesi orada ben burada perişan haldeyim" dedi.

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İHA

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde yaşayan 18 yaşındaki Melike Gök ve arkadaşı 18 yaşındaki Ebrar Arıca, pazartesi günü ailelerine haber vermeden evden ayrıldı.

Kızlarının evde olmadığını fark eden aileler, aramaya başladı. Kızlarının Adana'ya gittiğini öğrenen ailelerin başvurusu üzerine polis harekete geçti.

Aileler kızlarını ararken Ebrar Arıca’nın kız kardeşine, ‘Beni aramanıza gerek yok. İşim var, evim var, iyiyim. Her şey yolunda merak etmeyin, aramayın. Anneme söyle merak etmesin. Seviyorum onu’ yazdığı öğrenildi.

Sokak sokak kızını arıyor

Kızı en son Adana’da görüldüğü için Niğde’den Adana’ya gelen Melike Gök’ün babası Doğan Gök, elindeki ilanlarla sokak sokak gezerek kızını ve kızının arkadaşını arıyor.

“Perişan haldeyiz”

Doğan Gök, kızının ve arkadaşının hayatından endişe ettiğini söyledi. Gök, “Kızım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Niğde’de evden çıkmış. Bizde evde değildik. Arkadaşı Ebrar ile birlikte kaçmışlar.

O günden bu yana haber alamıyoruz. Derbeder durumdayız. Hayatından endişe ediyoruz. Annesi orada ben burada perişan haldeyim” dedi.

"Hayatından büyük endişe duyuyoruz”

Elinde ilanla sokak sokak gezdiğini anlatan Gök, “Bütün emniyet kızımı arıyor. Bende elimde ilanla gördüğüm herkese soruyorum, sokak sokak geziyorum. Kızlarımın biran önce eve gelmelerini istiyorum.

Hiçbir problem yaşanmayacak. Yeter ki sağ salim gelsinler. Hiçbir sorunu yoktu. Bence birisi bunları kandırdı. Mutlaka bir el vardır. Kızım hiç köyden dışarı çıkmadı, şehri hiç bilmiyor. Hayatından büyük endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)