Adana'da bir garip hırsızlık! "Sevgilime para götürmek için yaptım" Park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalanınca ifadesinde, "Sevgilime acil şekilde para götürmem gerekiyordu, sahibine teslim edecektim" dedi.

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İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde 28 yaşındaki Emrecan Ö. bir süre etrafta gezindikten sonra, Ünzile A.’nın boş arsada park halinde bulunan motosikletini fark etti.

28 yaşındaki şahıs daha sonra motosikletin gidon kilidini kırıp çalarken, motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti çalan kişinin kimliğini belirledi.

Evinde yakalandı

Bunun üzerine ekipler şüpheliyi evine yaptığı operasyonda yakaladı. Çaldığı motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.

“Sevgilime acil şekilde para götürmem gerekiyordu”

Emniyete götürülen Emrecan Ö. ifadesinde, “Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)