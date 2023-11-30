Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde, iki husumetli arasında tartışma yaşandı.
Mehmet Zoroğlan, husumetli olduğu oto tamircisi Serkan P.’nin iş yerine gitti. İkili arasındaki sohbet, kısa süre içerisinde tartışmaya döndü.
Tartışma sırasında sinirlenen Zoroğlan belindeki tabancayı çıkarıp, Serkan P.’yi bacağından vurdu.
Zoroğlan kaçtı, yaralı taburcu edildi
Serkan P. sekerek iş yerine koşarken, şüpheli ise kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Serkan P., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Çorba içerken enselendi
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahında yaptığı çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocavezir Mahallesi’ndeki bir restoranda olduğu saptanan Zoroğlan, çorba içerken yakalandı. Emniyete götürülen Zoroğlan ifadesinde, Serkan P.’nin kendisine küfretmesi üzerine tabancayla ateş ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zoroğlan, adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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