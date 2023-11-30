Haberler



3. Sayfa



Adana'da bir garip olay! Husumetlisini vurdu, soluğu orada aldı...

Adana'da bir garip olay! Husumetlisini vurdu, soluğu orada aldı... Husumetlisiyle tartışan ve onu bacağından vuran Mehmet Zoroğlan, soluğu çorbacıda aldı. Polis tarafından çorba içerken yakalanan Zoroğlan, küfretmesi üzerine tabancayla ateş ettiğini öne sürdü.