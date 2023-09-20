Adana'da bir kadın parkta soyunarak girdiği çeşmede banyo yaptı Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da olduğu parkta soyunup, iç çamaşırlarıyla çeşmeye girmesi dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Akılalmaz olay Adana'da yaşandı.. Gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı. Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu. İç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Kadının o anlarını parkta bulunan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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