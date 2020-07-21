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    Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu

    Seyhan ilçesinde dayısı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 04:52
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 04:52
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    Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi 36040 sokakta meydana gelen olayda, A.Y. aile sebeplerden dolayı yeğeni Nurican K.(21) 'ya sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.

    A.Y. tabanca ile yeğeni Nurican K.’ya ateş açtı. A.Y olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Nurican K. göğsünden ve karın bölgesinde aldığı kurşun darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

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    NURİCAN K.'NIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Nurican K. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Nurican K. Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Nurican K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis olay yerinde bulunan boş kovanları ve bir mermi çekirdeğini detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.

    Olayı gerçekleştiren A.Y.’in yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu VİDEO


    Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu #2

    Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu #3

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