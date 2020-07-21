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- Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu
Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu
- İHA
- 21.07.2020 - 04:52
- Güncelleme : 21.07.2020 - 04:52
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi 36040 sokakta meydana gelen olayda, A.Y. aile sebeplerden dolayı yeğeni Nurican K.(21) 'ya sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.
A.Y. tabanca ile yeğeni Nurican K.’ya ateş açtı. A.Y olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Nurican K. göğsünden ve karın bölgesinde aldığı kurşun darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
NURİCAN K.'NIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Nurican K. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Nurican K. Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Nurican K.’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde bulunan boş kovanları ve bir mermi çekirdeğini detaylı incelemek üzere emniyete götürüldü.
Olayı gerçekleştiren A.Y.’in yakalama çalışmaları devam ediyor.
Adana'da bir kişi dayısı tarafından vuruldu VİDEO