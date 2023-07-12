Adana'da bir kişi kahvede okey oynadığı sırada öldürüldü
DHA

Vahşi Adana'da yaşandı..

Saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda meydana gelen olayda, otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı.

İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz’a doğru ateş açtı.

Başından vurup kaçtı

Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar için yere yığılırken şüpheli kaçtı.

Kahvede okey oynarken öldürüldü #1

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Onmaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.