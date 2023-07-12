Adana'da bir kişi kahvede okey oynadığı sırada öldürüldü Adana'da otogarda değnekçilik yapan 56 yaşındaki Göksel Onmaz, işe ara verdiği sırada kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

DHA Vahşi cinayet Adana'da yaşandı.. Saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı’nda meydana gelen olayda, otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı. İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz’a doğru ateş açtı. Başından vurup kaçtı Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar için yere yığılırken şüpheli kaçtı. Hayatını kaybetti Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Onmaz’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.