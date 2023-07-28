Adana'da bir kişi kurbanlık koyun aldığı besiciyi silahla vurdu Adana'da 13 bin liraya veresiyeyle kurbanlık koyun aldığı 49 yaşındaki Basri Algın’ı borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığı boş arsada tabancayla ağır yaralayan Şahin Gök, yakalandı.

DHA

Borç tartışması kanlı bitti..

Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hayvancılık yapan Basri Algın, Kurban Bayramı’nda çiftçi Şahin Gök’e, veresiye 2 koyun verdi.

Gök, tarlasındaki buğdayı hasat ettikten sonra 13 bin lira borcunu ödeyeceğini söyledi.

Parasını istedi, kavga çıktı

Gök, geçen zamana rağmen ödeme yapmayınca Algın telefonla arayıp, parasını istedi. Gök, ödeme yapacağını söyleyerek Algın’ı mahalledeki boş bir arsaya çağırdı.

Tabancayla vurdu

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gök, belindeki tabancayı çıkarıp, Algın’ı sırt ve boynundan vurup, kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Algın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Bu yıl zarar ettiğimi söyledim, bana saldırdı"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Gök, ifadesinde, “Bu yıl zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim.” dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi devam eden Algın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.