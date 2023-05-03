Adana’da bir kişi, 'Rahmetli çok iyi bir insan değildi' deyince öldürüldü Öldürülen üvey ağabeyi için “Rahmetli çok iyi bir insan değildi” diyen arkadaşını, çıkan tartışmada öldürdü. Kaçan zanlı, operasyonla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Adana’da yaşayan Turhan Ailesi, 24 Nisan 2020'de 14 yaşındaki T.Z.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fatih Turhan’ın (53) ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okuttu. Mevlide katılamayan Fatih Turhan'ın 51 yaşındaki arkadaşı Murat Daş ise 1 Mayıs'ta Turhan Ailesi'nin mahalledeki kıraathanesine gitti. Turhan’ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. "Rahmetli çok iyi bir insan değildi" Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan’ın fotoğrafını gören Daş, “Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı.” deyip, iddiaya göre küfretti. Bu duruma sinirlenen Çakır, Daş’a tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çakır, Daş’ı tabancayla göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı. Öldürdü, yakalandı Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra 50 yaşındaki şüpheli Çakır'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. "Küfrettiği için vurdum" Emniyete götürülen Çakır, üvey ağabeyine küfrettiği için Daş’ı vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.