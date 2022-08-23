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- Adana’da bir kişiyi ezen kamyon, fırının odunluğuna girdi
Adana’da bir kişiyi ezen kamyon, fırının odunluğuna girdi
Kontrolden çıkıp karşı şeride kamyon, fırının önünde oturan Hikmet Naynal’a çarpıp odunluğa girdi. Naynal hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
- 23.08.2022 - 16:00
- Güncelleme : 23.08.2022 - 16:22
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koca Mahallesi Huzur Caddesi’nde, saat 14.30 sıralarında, virajı alamayan İsmail M.'nin (36) kullandığı kamyon, kontrolden çıktı.
DHA’nın haberine göre; refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride de geçen kamyon, yol kenarındaki fırının önünde oturan Hikmet Naynal'a (44) çarparak odunluğa girdi.
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hayati tehlikesi sürüyor
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Naynal'ı hastaneye kaldırdı. Naynal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana’da bir kişiyi ezen kamyon, fırının odunluğuna girdi ViDEO