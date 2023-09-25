Adana'da bisikletini kurtarmak isteyen çocuk kamyonun altında kaldı

İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak için koşan 8 yaşındaki A.Y., bisikleti almak istediği esnada kamyon geri gelince yere düştü ve kamyonun altında ezildi.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaçan sürücü aranıyor
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekibi yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince aranması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)