Adana'da balkon kapısına çarpan adama cam kırıkları saplandı: Hayatını kaybetti

Evde kahvaltı hazırladığı sırada parke zeminde ayağı kayan genç adam, kanlar içinde yere yığıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede yaşayan müteahhit olan 2 çocuk babası Melik Ejder Çamur, evde eşiyle birlikte kahvaltı hazırlamaya başladı.

Bir süre sonra balkona yönelen Çamur, parke zeminde ayağı kayınca cam kapıya çarptı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bu sırada kırılan camlar, genç adamın boğazına saplandı. Kanlar içinde yere yığılan adamı gören ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Melik Ejder Çamur'un cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Evde yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.













