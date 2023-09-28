Adana'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgasında kan aktı Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından başından vurulan Necmettin Çakmak, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde cinayet olayı yaşandı.

Necmettin (41) ve Fatma Çakmak çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Çiftin bugün Adana Adliyesi’nde görülmesi planlanan duruşması ertelendi ve çift boşanamadı.

Mahkeme çıkışı kavga ettiler

Mahkeme çıkışı Fatma Çakmak’ın akrabaları iddiaya göre, Necmettin Çakmak’a saldırdı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle Necmettin Çakmak uzaklaştırıldı.

Önce dövdü sonra ateş etti

Saat 15.00 sıralarında Necmettin Çakmak, Saydam Caddesi’nde yürürken bir grup tarafından önü kesildi ve önce darbedildi.

Daha sonra gruptan bir kişi, belinden çıkarttığı tabanca ile Çakmak’ın başına 1 el ateş etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Necmettin Çakmak, kanlar içerisinde yere yığılırken grup otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakmak’ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda şahsı gözaltına aldı.

Kayınbiraderini bıçakladığı için cezaevine girdi

Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle yol kan gölüne döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ ekipleri yolu sularken polis de çekpasla kanı temizledi.

Öte yandan Necmettin Çakmak’ın, geçtiğimiz sene kayınbiraderini bıçakladığı için cezaevine girdiği ve yeni çıktığı öğrenildi.

Çakmak’ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)