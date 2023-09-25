Adana'da cadde ortasında cinayet! Tartıştığı kişi bıçaklayarak öldürdü Adana'da Şıhmuz Şaşatlı isimli kişi, caddede tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Adana'da herkesin gözü önünde cinayet işlendi...

Öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, Şıhmuz Şaşatlı yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

Bıçaklayarak kaçtı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Şaşatlı’yı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Şaşatlı aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay anı kamerada

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaşatlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaşatlı’nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)