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    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı

    Ahmet G.’ye ait motosikleti çalan 19 yaşındaki İlhan Hayvaoğlu, polisin kendisini aradığını öğrenince çaldığı motosikleti sahibinin evinin önüne geri bıraktı.
    • 06.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:47
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    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde, 30 Mayıs’ta Ahmet G., motosikletini evin avlusundaki garaja park ettikten sonra şüpheli bir şahıs bölgeye geldi.

    Avluya gelen şahıs, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra demir kapıyı açıp içeri girdi.

    Motosikleti çalan şahıs, bölgeden ayrıldı.

    Kamera görüntülerinden kimliği belirlendi

    DHA’nın haberine göre; motosikletinin çalındığını anlayan Ahmet G.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, kaçış yönündeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelinin, 16 suç kaydı bulunan İlhan Hayvaoğlu (19) olduğunu belirledi.

    5 motosiklet daha çaldığı belirlendi

    Yapılan çalışmada İlhan Hayvaoğlu'nun, önceki aylarda 5 motosikleti daha çaldığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı VİDEO

    Çaldığı motosikleti geri getirdi

    Polisin kendisini aradığını öğrenen Hayvaoğlu'nun, çaldığı motosikleti Ahmet G.'nin evinin önüne bıraktığı saptandı. Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında Hayvaoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı.

    Aramalarda ise çalıntı motosikletler bulunamadı.

    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı #1

    Suçunu itiraf etti

    Emniyete götürülen Hayvaoğlu, ifadesinde suçunu kabul edip motosikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayvaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı #2

    Adana’da çaldığı motosikleti, arandığını öğrenince geri bıraktı #3


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