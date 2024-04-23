Adana'da çaldığı motosikleti çaldırdı: Kıskıvrak yakalandı Düz kontak yaparak motosiklet çalan hırsız ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan incelemelerde 3 ay içinde 5 motosiklet çaldığı tespit edildi.

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DHA

Adana'da hırsızların hedefi park halindeki motosiklet oldu.

Seyhan ilçesinde 15 Nisan’da saat 19.30 sıralarında bir otelin önünde Süleyman H., Ömer Ö.’nün park halindeki motosikletini düz kontakla çalıştırırken, yanındaki kişi ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı.

O anlar kamerada

Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı.

İki kişinin motosikleti çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

3 ay içinde 5 motosiklet çalmış

Motosikletini yerinde bulamayan Ömer Ö.’nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Süleyman H.’nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığı tespit edildi.

Süleyman H., Dağlıoğlu Mahallesi’nde caddede yürürken yakalandı.

Çaldığı motosikleti başka bir hırsıza kaptırdı

Emniyete götürülen Süleyman H. ifadesinde, çaldığı motosikletin çalındığını iddia ederek, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük. Önceki motosikletleri de bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım.” dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletler bulunamazken, suç ortağı şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)