Adana’da çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar

Çaldıkları otomobil ile kaza yapınca parçalarını çalıp, park halindeki bir kamyonete saklayan daha sonra da gelip parçaları götüren 4 hırsız yakalandı. Hırsızlardan 3’ü tutuklandı.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek için çıkan Aziz K. (50), otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Söz konusu aracın, sabah saat 06.00 sularında çalındığı belirlendi.

POLİS, BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPMIŞ HALDE BULDU

Otomobilin izini süren polis ekipleri, aracın çalındıktan bir süre sonra Kozan Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobile çarptığını ve sürücülerin kaçtığını tespit etti.

Otomobil sahibi Aziz K., ses sistemi, akü ve bagaj kısmında bulunan cila makinesinin olmadığını ekiplere söyledi.

Araçta parmak izi çalışması yapan ekipler, Emre D. (22) ve Coşkun A.’nın (37) izine ulaştı.

KAZADAN SONRA PARÇALARI ÇALDILAR

Her iki şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesinde, hırsızlık olayını Zeki D. (21) ve Ekrem H. (25) ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Polislerin incelemesinde, şüphelilerin kazadan sonra otomobili iterek kenara çektikleri, söktükleri parçaları da yine kaza yaptıkları bölgedeki park halinde bulunan bir kamyonetin kasasına gizleyip kaçtıkları, bir süre sonra olay yerine gelerek parçaları alıp kaçtıkları öğrenildi.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Olayın baş şüphelisi olan ve otomobili Coşkun A. ile parçaları çaldığı öne sürülen Emre D. ifadesinde, “Tesadüfen bölgeden geçerken Ekrem’i gördüm, kaza yapmışlardı. Benden de yardım istediler. Ben de yardım ettim. Olayla hiçbir alakam yok.” dedi.

Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Coşkun A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.