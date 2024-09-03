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Adana'da çalıştıkları dükkanı kurşunlayıp, haraca bağlamaya çalıştılar

Adana'da çalıştıkları dükkanı kurşunlayıp, haraca bağlamaya çalıştılar Yüreğir'de iki kişi, çalıştıkları mobilyacıyı kurşunladıktan sonra dükkan sahibinden 5 milyon TL haraç talep etti. Şüphelilerin dükkanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.