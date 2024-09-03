Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki bir mobilyacı kurşunlandı.
Gece saatlerinde motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin mobilyacıya ateş açarak kaçtığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayarak şüphelileri yakalama çalışması başlattı.
Yaklaşık 1 hafta boyunca görüntüleri inceleyen polisler olayı Halil İbrahim C. (29), Lütfi T. (30) ve Abdullah T.'nin (24) yaptığını belirledi. Söz konusu şüpheliler, saklandıkları ikametlerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR
Marangoz çırağı Halil İbrahim C., çalıştığı iş yerine motosikletle arkasında kuzeni Abdullah T. ile gitti.
Motosikletin arkasında bulunan Abdullah T.'nin iş yerine tabanca ile ateş açtığı tespit edildi.
5 MİLYON TL HARAÇ İSTEDİLER
Aynı iş yerinde çalışan Lütfi T. ise bir gün sonra patronunu aradı.
Lütfi T.'nin, bir organize suç örgütünün adını kullanarak patronundan 5 milyon TL haraç istediği belirlendi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim C. ve Abdullah T. tutuklanırken Lütfi T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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