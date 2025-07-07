Adana'da cam silici para alamayınca çılgına döndü

Adana'nın birçok işlek noktasında cam silen şahısların sürücülere yönelik tacizleri vatandaşları canından bezdirdi.
Kırmızı ışıklarda duran araçların camına aniden yapışan kişiler, cam silme bahanesiyle para istiyor.
TEHDİT EDİYORLAR
Özellikle para vermek istemeyen sürücüler, zaman zaman hakarete, hatta tehdide maruz kalıyor.
Sürücülerin büyük bölümü yaşanan bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirirken, en büyük mağduriyeti de kadın sürücüler yaşıyor.
KADIN SÜRÜCÜLERDE KORKUYA NEDEN OLUYORLAR
Cam silmeye çalışan şahısların aniden araca yönelmesi, özellikle tek başına seyahat eden kadınlarda korkuya yol açıyor.
PARA ALAMAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ
D-400 karayolunda kırmızı ışığın yanmasıyla araçların önüne geçip cam silme bahanesiyle dilenen kişiler, drone ile görüntüledi.
İki cam silen şahıslar, bir otomobil sürücüsü para vermeyince çılgına döndü.
İki şahsın çılgına dönmüş vaziyette çalılıkların arasında kesici-delici alet araması kameralarına yansıdı.