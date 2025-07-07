Adana'da cam silici para alamayınca çılgına döndü Adana'da, kırmızı ışıkta duran araçların camına aniden dayatılan bezler, ardından gelen para taleplerinde bulunan şahıslar, özellikle para alamadıklarında agresif tavırlarıyla hem trafiği hem de sürücülerin güvenliğini tehdit ediyor.