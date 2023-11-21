Adana'da çatışan gruplara operasyon: 68 silah ele geçirildi Polis ekiplerinin husumetli 2 grubun çatıştığı sokakta düzenlediği operasyonda, çamaşır makinesinden makineli tüfek ve tabanca çıkan Hasan Y., silahları kimin koyduğunu bilmediğini söyledi.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde husumetli 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirlerine silahlar ile ateş açtı.

Kimsenin yaranmadığı çatışma sonrası Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatıp, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Hasan Y.'nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

"Kim koydu bilmiyorum"

Gözaltına alınan Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

68 ruhsatsız silah ele geçirildi

Öte yandan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzurunuz, gururumuzdur' sloganıyla yola çıkarak, suçla mücadele kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıp, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 5'i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait bin 651 fişek ve 480 uyuşturucu hap ele geçirdi. Baskınlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, Hasan Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)