AA & Ensonhaber
Adana'nın Kozan ilçesi Feke kara yolu Dağılcak mevkiinde Orhan D. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarına park edilen otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 YARALI
Sağlık ekipleri araçlarda yaralanan 7 kişiyi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Orhan D.'nin kullandığı araçtakilerin önceki gün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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