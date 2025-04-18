Adana'da cesedi bulunan Cumali, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Adana'nın Karataş ilçesinde yaşatan tarım işçisi Karanfil ve İbrahim Timi'nin çocuğu olan 7 yaşındaki Cumali Timi, annesinin uyuduğu sırada evden çıktı.

Arkadaşıyla oynamaya giden Cumali, 12 Nisan günü kayboldu.

İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

TERLİKLERİ BULUNDU

İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.

Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 drone da çalışmalara destek verdi.

Ekipler, altı gün sonra Cumali Timi'nin cansız bedenini dün terliklerinin bulunduğu sulama kanalının 10 metre uzaklığındaki sazlıkların dibinde suya batmış halde buldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Timi'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Düziçi ilçesine götürüldü. Çamiçi Mezarlığı'nda Cumali Timi için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye ailesi, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazede oğlu için gözyaşı döken Karanfil Timi, ağıtlar yaktı. Yere yığılan acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Timi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.