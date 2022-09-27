Adana'da cezaevi arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da "beni sattı" dediği arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde motosikletiyle sokağa gelen 27 yaşındaki İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ve şüphelilerin kaçarken attığı tabancayı ele geçirdi.

Kavgaya karışanlar tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti, Köse’nin cezaevinde tanıştığı 27 yaşındaki arkadaşı İlker T.’nin işlediğini, kavgaya 18 yaşındaki Zeki Can B. ve 24 yaşındaki Mehmet Yasin D.’nin de karıştığını tespit etti.

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Birbirlerini tehdit ettikleri belirtildi

Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse’nin, çıkan kavgaya İlker T.’yi de çağırdığı öğrenildi. Daha sonra Köse’nin, barışmak isteyen komşularının yanına İlker T.’yi tek başına gönderdiği, bu nedenle de aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Olay günü ise iki arkadaşın sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri belirtildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, İlker T.’yi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken sokakta, diğer şüphelilerin ise adreslerine düzenlenen baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen İlker T., ifadesinde, "İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başıma gönderdi. O beni sattı, bu nedenle vurdum." dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.