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İHA

Adana’da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti.

Bunun üzerine polis, şüphelenerek şahıstan kimlik istedi.

Şahıs, M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü.

Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

37 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Hükümlünün; dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.