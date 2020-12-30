Adana'da çiftçiye çıplak görüntülerle şantaj yapanlar yakalandı

Adana’da bir kişi eşiyle birlikte plan yapıp, üvey kız kardeşini birlikte çalıştıkları çiftçinin yanına cinsel birliktelik için gönderip, çıplak görüntüsünü çekerek şantajla 320 bin lirasını aldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan 62 yaşındaki Rafet D., yanında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Kadir A. ile birlikte çit çekmek için bir çiftliğe gitti.

İşlerini tamamladıktan sonra çiftlikten ayrılan Kadir A., Rafet D.’ye “Çok yorulduk. Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim.” diyerek, hayat kadınına gitme teklifinde bulundu.

HAYAT KADINI DİYE EŞİ VE KARDEŞİNİ ÇAĞIRDI

Kadir A.’nın teklifini kabul eden Rafet D., işçisiyle birlikte ayarlanan eve gitti. Kadir A. hayat kadını olarak eşi 18 yaşındaki Betül I. ve üvey kız kardeşi 18 yaşındaki Kader A.’yı çağırdı.

Kadınlar gelince Kadir A. eşini alıp başka odaya giderken, kız kardeşini de Rafet D. ile başka odaya gönderdi. Rafet D., burada Kader A. ile cinsel ilişkiye girdikten sonra evden ayrıldı.

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"GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE YOLLARIZ"

Günler sonra Rafet D.’yi telefonla arayan Kadir A., “Elimizde Kader A. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var. Eğer bize istediğimiz parayı vermezsen, görüntüyü eşine yollarız.” diyerek şantaj yaptı.

Bunun üzerine Rafet D., Kadir A. ile beraberindeki Betül I., Vedat G., Mehmet Sait A. ve Kader A.’ya toplamda 320 bin lira verdi.

3 MİLYON TL İSTEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra Kadir A., yeniden Rafet D.’yi arayarak, “Bize 3 milyon TL ya da tarlanı vereceksin.” diyerek şantajda bulundu. Bunun üzerine durumu eşine anlatan Rafet D., 23 Aralık’ta polise giderek şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Kadir A. ile Betül I.’nın bir kiralık araçla seyir halinde olduğunu tespit etti.

Kadir A. ile Betül I., merkez Seyhan ilçesindeki Regülatör Köprü üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Polis, diğer şüpheliler Vedat G. ile Mehmet Sait A.’yı ise evlerine yapılan baskında gözaltına aldı.

Kadir A.’nın üvey kız kardeşi olduğu öğrenilen Kader A.’yı ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

PLANI YAPAN ÇİFT TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerin, suçu birbirlerinin üzerine attığı, para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir A. ile Betül I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Vedat G. ile Mehmet Sait A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.