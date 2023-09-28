Adana'da cinayet! Boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları başından vurdu Adana’da boşanma aşamasındaki karısının akrabaları tarafından başından vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Adana'da yaşanılan olay kan dondurdu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi’nde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Necmettin ve Fatma Çakmak çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Çiftin bugün Adana Adliyesi’nde görülmesi planlanan duruşması ertelendi ve çift boşanamadı.

Mahkeme çıkışı Fatma Çakmak’ın akrabaları iddiaya göre, Necmettin Çakmak’a saldırdı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle Necmettin Çakmak uzaklaştırıldı.

Boşanmak istediği eşinin akrabaları başından vurdu

Saat 15.00 sıralarında Necmettin Çakmak, Saydam Caddesi’nde yürürken bir grup tarafından önü kesildi ve darbedildi. Daha sonra gruptan bir kişi belinden çıkarttığı tabanca ile Çakmak’ın başına 1 el ateş etti.

Necmettin Çakmak, kanlar içerisinde yere yığılırken grup otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Çakmak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çakmak’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)