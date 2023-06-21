Adana'da cinayet faili, bayram için evine gelince yakalandı 14 ay önce iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Özkan Ak’ın cinayet şüphelisi Berkay Ekinci, Kurban Bayramı ziyareti için ailesinin evini ziyarete gelmesiyle yakalanarak tutuklandı.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde sokakta, 3 Nisan 2022’de husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İki tarafın da birbirlerine ateş açtığı kavgada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özkan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bayram ziyaretine gelince yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkan Ak’ın karşı gruptaki Berkay Ekinci tarafından vurulduğunu belirledi. Ekipler, Ekinci’nin geçen günlerde Kurban Bayramı öncesi Adana’da ailesini ziyaret etmek için kente giriş yaptığını tespit etti. Ekinci, cinayetten 14 ay sonra evine gelince polis tarafından yakalandı.

Cinsel istismar iddiası

Gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde Ak’ın daha önceden mahalledeki bir berberin çırağına cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı aralarında husumet çıktığını söylediği öğrenilen Ekinci, adliyeye sevk edildi.

Ekinci, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.