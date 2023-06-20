Adana'da cinayet zanlısı yakalandı: Şikayetini geri çek baskısı yaptığı için vurdum Çocuk parkı önünde başından vurularak öldürülen gencin cinayet şüphelisi, 10 ay sonra polis tarafından yakalandı. İfadesinde "Bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dedi.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 16 Ağustos 2022’de, saat 22.30 sıralarında parkın önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan S.’nin yanına kimliği belirsiz biri geldi.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Gül’ü başından, Ramazan S.’yi ise sırtından yaralayan şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Gül ve Ramazan S., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Yusuf Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheli yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde toplanan deliller ışığında yaptığı araştırmada, şüphelinin 34 yaşındaki Buğra Saban olduğu belirlendi.

Teknik takiple Saban’ın, Mersin’de bir adreste saklandığı tespit edildi.

Buğra Saban, düzenlenen operasyonla yakalanıp, Adana’ya getirildi.

"Şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp, tehdit ediyordu"

İfadesinde suçunu itiraf eden Saban’, şu ifadeleri kullandı:

Yusuf’un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp, tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum.

Şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Buğra Saban, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.