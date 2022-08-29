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    Adana'da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı

    24 Ağustos günü başından vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerindeki kırmız örtünün aynısı, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın evinden çıktı.
    • 29.08.2022 - 11:06
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    Adana'da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen ekipler, bir erkeğe ait olan cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi.

    Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı.

    Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin’e ait olduğu tespit edildi.

    Ölmeden önce görüştüğü kişiler araştırıldı

    DHA’nın haberine göre; Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar’ın (19) aynı mahalledeki evine baskın yaptı.

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #1

    Cesedin üzerindeki örtünün aynısı bulundu

    Adresteki aramada Sezgin’in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can’ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin (27) evine gittiklerini belirledi.

    Şüpheliler birbirlerini suçladı

    Ekipler, Yusuf G.’nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra, ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım." dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #2

    3 şüpheli tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #3

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #4

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #5

    Adana da, cinayeti cesedin üzerindeki kırmızı örtü aydınlattı #6


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