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Adana'da, cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi

Adana'da, cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi

Bir iş yerinde ve depoda bulunan, piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel gücü artıran macun ve içeceklere el konuldu.