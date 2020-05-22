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- Adana'da, cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi
Adana'da, cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi
Bir iş yerinde ve depoda bulunan, piyasa değeri 68 bin 500 lira olan cinsel gücü artıran macun ve içeceklere el konuldu.
- DHA
- 22.05.2020 - 10:54
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Operasyon sonucu, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile depoya baskın düzenlendi.
68 BİN LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN
Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan piyasa değeri 68 bin 500 lira olan 4 bin 458 adet cinsel gücü artırıcı macun ve içecek ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.