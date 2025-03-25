Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşlarındaki çocuk, apartmanın bahçesinde oynarken demir parmaklıkların bulunduğu duvara çıktı.
Çocuk, daha sonrasında duvarın üzerinde yürümek istedi.
DEMİR PARMAKLIK KESİLDİ
Duvarın üzerinde yürüyen çocuk, dengesini kaybetmesiyle demir parmaklık sağ koluna girdi.
Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocuğu sakinleştirdikten sonra demir parmaklığı keserek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
KOLUNA SAPLANAN DEMİR PARMAKLIKLA HASTANEYE KALDIRILDI
Küçük çocuk, kolunda kalan demir parçasının çıkarılması için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan çocuğun kurtarılma anı itfaiye ekiplerinin kamerasına yansıdı.
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