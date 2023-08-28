DHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan kavga tepki çekti...
Dün öğle saatlerinde bölgedeki Atatürk Parkı'nda kaydedilen olay, iki kadının arasında yaşandı.
Parkta karşılaşan kadınlar, çocukların gözü önünde tartışmaya başladı.
Kimse ayıramadı
Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa birbirlerine saldırdı.
Araya giren parkın güvenlik görevlileri de kadınları ayıramadı.
Çocuklarına aldırış etmediler
Bu sırada çocukların, 'Anne yapma' demelerine de ebeveynler aldırış etmedi.
Bir süre sonra birbirlerini yere yatıran iki kadın, tekme ve tokada girişti.
O anlar kamerada
Çevredekilerin araya girmesiyle kadınlar ayrılıp, sakinleşti. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.