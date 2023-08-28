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Adana'da çocukların gözü önünde kavga eden kadınlar kamerada Abone Olun

Adana'da çocukların gözü önünde kavga eden kadınlar kamerada Kentte bulunan bir parkta tartışan 2 kadın arasında gerilim artınca kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, bir süre sonra birbirlerini yere yatırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan kavga tepki çekti... Dün öğle saatlerinde bölgedeki Atatürk Parkı'nda kaydedilen olay, iki kadının arasında yaşandı. Parkta karşılaşan kadınlar, çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Kimse ayıramadı Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa birbirlerine saldırdı. Araya giren parkın güvenlik görevlileri de kadınları ayıramadı. Çocuklarına aldırış etmediler Bu sırada çocukların, 'Anne yapma' demelerine de ebeveynler aldırış etmedi. Bir süre sonra birbirlerini yere yatıran iki kadın, tekme ve tokada girişti. O anlar kamerada Çevredekilerin araya girmesiyle kadınlar ayrılıp, sakinleşti. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

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