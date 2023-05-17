Adana'da çocuklarının bakmadığı yaşlı kadını çadırda da barındırmıyorlar Kocası ölen, oğlu da cezaevine giren yaşlı bir kadın, 7 kızı bakmadığı için 2 torunu ve engelli kızıyla çadırda yaşamak zorunda kaldı. Bölgedeki apartman sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerinin, yaşlı kadının çadırını kaldırmasını istediği ileri sürüldü.

İHA

Bir anne düşünün, 7 kızı var ancak hiçbirinin hayrı yok...

İbretlik hikaye, Adana'da yazılıyor.

Sarıçam'da yaşayan 63 yaşındaki Gülpınar Uygaç, 43 yıl önce İsmail Uygaç ile evlendi.

Gülpınar Uygaç’ın bu evlilikten, 1'i erkek 9 çocuğu oldu.

Evden çıkarıldı

Uygaç, 7 kızını büyütüp evlendirdi ancak 3 yıl önce kocası ölünce oğlu, iki torunu ve engelli kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

2 yıl önce de oğlu bir suç işlediği için cezaevine girdi.

Yaşlı kadın, kendisi de çalışamayınca oturduğu evden çıkarıldı.

7 kızı da el uzatmadı

Bunun üzerine Gültepe Mahallesi'nde çadırda yaşamaya başlayan yaşlı kadına, bu süreçte 7 kızı da el uzatmadı.

İki torunu ve engelli kızıyla çadırda yaşam mücadelesi veren kadını, son olarak orada da barındırmak istemediler.

Apartman sakinleri iddiaya göre şikayet etti.

"Ben ne yapacağım, nereye gidebilirim?"

Bölgeye giden Sarıçam Belediyesi ekipleri de, çadırın kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Gidecek bir yeri olmadığını, kendisini görüp acıyan vatandaşların verdiği yiyeceklerle hayatta kaldığını belirten 63 yaşındaki talihsiz kadın, “Ben 7 kızımı büyütüp gelin ettim. Ancak kocam öldü, oğlum cezaevine girdi. Biri bana yardım etmedi. Ben onları ne güçlüklerle büyütüp bugünlere getirdim ama onlar bana bakmıyor. Bu beni çok üzüyor ama elden bir şey gelmiyor. Şimdi bir de belediye geldi 'çadırı kaldır' diyor. Ben ne yapacağım, nereye gidebilirim?” dedi.