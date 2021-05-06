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    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası

    ‘Cono’ aşiretinin mensupları arasında çıkan kavgada, sokak savaş alanına döndü. Kavgada taş ve sopalar ile birbirine saldıran şahısları polis ekipleri ayırdı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 11:29
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    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası

    Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde, hırsız zannedilen 2 kardeş bıçaklandı.

    Olayın adından çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan ve yaralayan şahısların, ‘Cono’ aşiretine mensup olduğu öğrenildi.

    Mahallede karşı karşıya gelen aile üyeleri arasında kavga çıktı. Birbirlerine taş ve sopalar ile saldıran şahıslar, mahalleyi savaş alanına çevirdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Olaya müdahale eden ekipler, tam kapanma olduğunu ve evlere gidilmediği takdirde ceza yazılacağını söyledi.

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #1

    “BABALARI GELSİN”

    Taraflar evlere dağılırken bir kadının, “Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş.” demesi dikkat çekti. Polis ekipleri güvenlik nedeni ile mahallede bir süre nöbet tuttu.

    Adana’da Cono aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası VİDEO

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #2

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #3

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #4

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #5

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #6

    Adana’da ‘Cono’ aşiretinin taşlı sopalı sokak kavgası #7

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