Adana’da, Cono Aşireti’nin yaşadığı mahallede yıkım başladı

Uyuşturucunun yaygın olduğu ve Cono Aşireti üyelerinin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar geniş güvenlik önlemleri altında yeniden başladı.

Adana Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 3 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkımlara, aşiret mensuplarının karşı çıkmasıyla yaşanan kavgalar nedeniyle ara verildi.

Bir türlü başlanamayan yıkımın tamamlanması için, çalışmalar bugün yeniden başlatıldı. Bölgede çevik kuvvet ekipleri ile zabıta personeli yıkılacak evlerin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

‘BU MAHALLE SATILIK’

Bir evin duvarında, 'Bu mahalle satılık' yazısı dikkat çekti.

Çalışmaları izleyenlerden bazıları yıkıma tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da destek verdi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen bir kişi, yıkım nedeniyle görevlilere teşekkür etti.

BELEDİYE BAŞKANI EVİN DUVARINI YIKTI

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmaları yerinde inceledi. Kocaispir, kepçe kullanarak bir evin duvarını yıktı. daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖNCE OKULLAR SONRA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

İlk etapta Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokulu ve ortaokul yapılması için bölgede yıkım yaptırdığını dile getiren Kocaispir daha sonra ise 46 evin yıkılarak millet bahçesi inşa edileceğini söyledi.

“GENÇLERİ ZEHİRLEYEN KİŞİLERİN UZAKLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Mahallenin uzun süredir uyuşturucuyla anıldığını aktaran Kocaispir, şu açıklamalarda bulundu:

“Bakanlık ve valilik tarafından yürütülen bir kamulaştırma süreci var. Biz Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gençleri zehirleyen kişilerin uzaklaşması için çalışma başlattık. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca belediyemize 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

“EN GÜZEL MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİNİ YAPMAYI ÜMİT EDİYORUZ”

Kamulaştırmaya ilaveten yeni bir kamulaştırma süreci başlatıyoruz. İnşallah bu yılın sonunda Ulubatlı Hasan Mahallemiz'i bu sıkıntılardan temizleyip kamulaştırdığımız alanda yeni binalar değil, Adana’nın en güzel millet bahçelerinden birini yapmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz ilk etapta 46 evi yıkmak. İmar planlarımızda yıkılacak evleri yeşil alan olarak belirledik. 5 milyon TL’lik bir kaynağı kullanma noktasındayız. Buradaki insanları da mağdur etmemeye çalışacağız.”