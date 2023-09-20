Adana'da daireden kötü koku yayıldı! Gerçeğin altından dram çıktı

DHA
Adana'da dramatik bir olay yaşandı...
Çukurova ilçesindeki bir aparmandan kötü kokular yayıldı.
48 yaşındaki Serdar Ömezli'nin oturduğu daireden gelen koku, vatandaşları harekete geçirdi.
Ekipler ev sahibinin cansız bedenini buldu
Yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli’nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)