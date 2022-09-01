Adana'da dairesini yakan kiracısının serbest kalmasına isyan etti

Kiracısından şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir (49), "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi?" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 29 Ağustos'ta Koza Mahallesi'nde 2 aylık hamile Dilan U., iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S.'yi uyuşturucu kullandığı için terk edip, ailesinin evine döndü.

Ömer S., telefonla aradığı Dilan U.'yu ikna edemeyince, kirada oturduğu evi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede büyüdü.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak 5 katlı binanın 3 katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

"Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı"

Polis, kaçan Ömer S.'yi ise kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen Ömer S. serbest bırakıldı.

Ömer S.'den şikayetçi olan ev sahibi Murat Demir ise zararının karşılanmasını istedi. Televizyon tamirciliği yapan Demir, ailesi ile birlikte büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Emeğimi, birikimimi, çocuklarımın rızkını yaktı. Bana kastı neydi?" dedi.

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"Bilerek evimi yaktı"

DHA'nın aktardığına göre Ömer S.'nin kendisini aradığını da anlatan Demir, "Serbest bırakılınca beni arayıp, neden şikayetçi olduğumu sordu. 'Benden şikayetçi olmuşsun, para talep etmişsin. Bak beni serbest bıraktılar. Şimdi git zararının kayınbabam ödesin' dedi. Bilerek evimi yaktı. Karısına kızıp, bunu yapar mı insan? Sen başka insanlara nasıl zarar verirsin? Adaletin yerini bulmasını, bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.