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İHA

Adana yine girift bir şiddet olayına sahne oldu.

Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşayan İhsan T. ve Emine T. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı.

Mahkeme aşamasında İhsan T.'nin, 6 aylık bebeğini cumartesi görme kararı alındı.

ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTTİ

Cumartesi günü İhsan T., annesi Fatma T. (44), babası ve kız kardeşiyle 6 aylık bebeğini görmek için kayınbabası Vakkas Erkaşka'nın (65) evine gitti.

Burada kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye (63) ve kayınbiraderi Fuat (38), bebeği göstermek istemedi.

KAYINBİRADERİNİN ELİNDEKİ SİLAHLA DEHŞET SAÇTI

Fuat Erkaşka, kendisine ait ruhsatsız tabancayı belinden çıkartıp İhsan T.'ye çocuğunu göstermeyeceğini söyleyip, öldürmekle tehdit etti.

Bunun üzerine iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede İhsan T., Fuat Erkaşka'nın elinden tabancasını alarak rastgele ateş açtı.

KAYINBİRADER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silahtan çıkan mermiler, şüphelinin annesi Fatma T. ile kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi ve komşulardan H.V.'ye isabet etti.

Kayınbirader Erkaşka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUKLARI BANYODA SAKLANDI

Emine T.'nin önceki eşinden olan kızı D.B.'nin (10), 6 aylık erkek kardeşini alarak korkudan kendilerini banyoya kilitlediği öğrenildi. Silah sesleriyle korku dolu anlar yaşayan D.B., polislerin gelmesiyle banyondan çıkarak kardeşiyle birlikte polislere sığındı.

Öte yandan, İhsan T.'nin olaydan bir gün önce eşi Emine T.'yi arayıp, "Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın." diyerek, tehditler savurduğu ileri sürüldü.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim olan İhsan T. sorgusunda, "Çocuğumu görmeye gidiyordum. Fuat silahla geldi. Bu, görüntülerde açık şekilde gözüküyor. Arbede esnasında silahı alıp rastgele korkutmak için ateş açtım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖLEN KAYINBİRADERİN BİR ÖNCEKİ DAMADI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle birlikte farklı bir detay daha ortaya çıktı. 20 Kasım 2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin içinde Mustafa Biçer, pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Mustafa Biçer'in, 1 yıl önce eşinden ayrıldığı ancak buna rağmen karısının peşini bırakmaması üzerine Fuat Erkaşka tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞ

O dönem yakalanıp tutuklanan Erkaşka'nın verdiği ifadesinde, "Beni darbetti. Ben de eve kaçıp, kendi canımı kurtarmak için pompalı tüfekle 7-8 el ateş ettim. Ondan sonra öldüğünü öğrendim. Ben kendi canımı kurtarmak için ateş açmıştım." dediği öğrenildi.

8 yıl cezaevinde kalan Ekaşka'nın, öldürülmeden kısa süre önce adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirlendi.